قائد "قوات سوريا الديمقراطية": عدو السوريين سقط ومع سقوط النظام المجرم بات الطريق ممهدًا لحل مشكلاتنا بالحوار

السلطة الفلسطينية تقر بمسؤوليتها عن استشهاد شاب في جنين

السلطة الفلسطينية تقر بمسؤوليتها عن استشهاد شاب في جنين

رويترز عن ضباط في قوات النظام السوريّ السابق: رغم أوامر وتهديدات بدأ عدد متزايد من الجنود والضباط في الانشقاق