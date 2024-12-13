الجيش الإسرائيليّ: اعتقلنا نحو 50 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي

الجيش الإسرائيليّ: دمّرنا متفجرات محلية الصنع وصادرنا أسلحة وأموالًا مرتبطة بتمويل الإرهاب في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيليّ: دمّرنا متفجرات محلية الصنع وصادرنا أسلحة وأموالًا مرتبطة بتمويل الإرهاب في الضفة الغربية

مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: لم نصدر أيّ بيان أو تعميم بخصوص قطع المياه أو أعمال صيانة