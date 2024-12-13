الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: نشدد على ضرورة دعم الهيئة للقيام بدورها

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الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: لضرورة التنسيق وتوحيد الجهود لاسيما مع الهيئة الوطنية للمفقودين ولتلافي التوظيف السياسي والحزبي في هذه القضية لأن ذلك يضر بها ويعيق التقدم في كشف الحقيقة ونطالب بتجنب التوظيف الحزبي