متحدث لرويترز: مبعوث الأمم المتحدة لسوريا بيدرسون سيلتقي بوزراء خارجية عرب ووزيري خارجية تركيا وأميركا في بداية الأسبوع

الجيش الروسي: موسكو شنت ضربات "كثيفة" على أوكرانيا ردا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس ضد روسيا

الجيش الروسي: موسكو شنت ضربات "كثيفة" على أوكرانيا ردا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس ضد روسيا

بيان من المالية حول تعليق المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية