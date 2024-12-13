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الجيش الروسي: موسكو شنت ضربات "كثيفة" على أوكرانيا ردا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس ضد روسيا
آخر الأخبار
2024-12-13 | 04:51
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الجيش الروسي: موسكو شنت ضربات "كثيفة" على أوكرانيا ردا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس ضد روسيا
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الجيش الروسيّ: موسكو شنّت ضربات كثيفة على أوكرانيا ردًا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس
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