الكرملين: لا نريد هدنة في أوكرانيا بل سلاما دائما بعد تحقيق الشروط والأهداف التي وضعتها روسيا

الكرملين: لا نريد هدنة في أوكرانيا بل سلاما دائما بعد تحقيق الشروط والأهداف التي وضعتها روسيا

أ. ف. ب: آلاف السوريين يتجمعون في باحة الجامع الأموي في دمشق قبيل صلاة الجمعة