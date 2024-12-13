افرام من معراب: على لبنان الجديد أن يُبنى على أسس قوية ولن ندخل في أي محور يحطّم لبنان

افرام من معراب: الاخلال في اتفاقية وقف اطلاق النار يعرّضنا إلى حرب بين لبنان وإسرائيل وليس بين "حزب الله" وإسرائيل وهذا مفهوم جديد فلا مكان "للتذاكي"

افرام من معراب: الاخلال في اتفاقية وقف اطلاق النار يعرّضنا إلى حرب بين لبنان وإسرائيل وليس بين "حزب الله" وإسرائيل وهذا مفهوم جديد فلا مكان "للتذاكي"

النائب نعمة افرام من معراب: ناقشنا طريقة الدخول في اعادة اعمار لبنان ومسؤوليات الرئيس المقبل ومشروعي هو إعادة بناء مؤسسات الدولة مع الغطاء السياسيّ لوقف العدوان