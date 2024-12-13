افرام من معراب: يمكننا أن نعتبر اليوم أن الزمن جديد ونأمل أن يستغل لبنان هذا الزمن وأعلنت ترشيحي رسميا بالأمس لنقول ان الأولويات تغيرت وتتمحور حول الالتزام بتطبيق كلامنا والتزامنا بالاتفاقيات وأن يكون كلامنا واحدا أمام المجتمعات كلها

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