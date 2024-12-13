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o
البقاع
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o
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o
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o
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o
كسروان
19
o
متن
19
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء
آخر الأخبار
2024-12-13 | 06:55
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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