الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

آخر الأخبار
2024-12-13 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الفرنسية:

ماكرون

يختار

فرنسوا

بايرو

رئيسا

للوزراء

LBCI التالي
افرام من معراب: على لبنان الجديد أن يُبنى على أسس قوية
افرام من معراب: سأكمل جولتي على الكتل النيابية وسنبقي جعجع بصورة ما يجري لنتمكن من استغلال الفرصة لخير البلد ولبنان أولا وأخيرا ولن ندخل بأي محور يكسرنا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:13

التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق الدولية محلة الكحالة صعودا وحركة المرور كثيفة ودرّاج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

LBCI
فنّ
10:09

قيس الشيخ نجيب: ارفع راسك فوق أنت سوري حر

LBCI
آخر الأخبار
09:58

غارة نفذتها طائرة مسيّرة على أطراف بلدة الزرارية في منطقة مفتوحة دون وقوع اصابات

LBCI
آخر الأخبار
09:40

سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:13

التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق الدولية محلة الكحالة صعودا وحركة المرور كثيفة ودرّاج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

LBCI
فنّ
10:09

قيس الشيخ نجيب: ارفع راسك فوق أنت سوري حر

LBCI
آخر الأخبار
09:58

غارة نفذتها طائرة مسيّرة على أطراف بلدة الزرارية في منطقة مفتوحة دون وقوع اصابات

LBCI
آخر الأخبار
09:40

سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-09

بعد محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية الى لبنان عبر المصنع... مولوي يتحرك

LBCI
صحف اليوم
2024-10-09

مصادر لـ "الشرق الاوسط": هذا ما يمنع توفر شروط وقف النار في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-09-21

خامنئي: إسرائيل ترتكب "جرائم نكراء" بحق الأطفال لا المقاتلين

LBCI
أخبار دولية
2024-11-28

تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:26

حركة النزوح والعودة من الحدود في عرسال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

مشهد النزوح من معبر المصنع...

LBCI
أخبار لبنان
06:58

افرام من معراب: على لبنان الجديد أن يُبنى على أسس قوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:22

أنباء متضاربة عن العثور على الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: شكلنا خلية أزمة داخلية لتلقّي اتصالات الأهالي ولجمع البيانات

LBCI
أخبار دولية
04:29

ملف الشاب الأميركيّ في السّجون السورية... إليكم تفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:44

الجولاني يدعو السوريين للنزول الى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة"

LBCI
أخبار دولية
03:41

وزير خارجية تركيا: ناقشنا مع أميركا الدور المحتمل في مستقبل سوريا

LBCI
أخبار لبنان
01:37

المشهد من معبر المصنع فجرًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:13

قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
13:44

بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نفت ان تكون الصور المتداولة للمطران بولس يازجي صحيحة

LBCI
أخبار لبنان
01:23

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر

LBCI
خبر عاجل
14:19

أدرعي: هاجمنا عددًا من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:16

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

LBCI
اقتصاد
02:13

إليكم أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
23:52

رويترز عن ضباط في قوات النظام السوريّ السابق: رغم أوامر وتهديدات بدأ عدد متزايد من الجنود والضباط في الانشقاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More