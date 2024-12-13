وول ستريت جورنال عن دبلوماسي أوروبي رفيع: كلما أسرعنا بعودة المنطقة العازلة بالجولان لسوريا كان ذلك أفضل

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بلينكن أن تركيا ستتخذ إجراءات وقائية في سوريا ضد المنظمات الإرهابية بما في ذلك وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة الإسلامية

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