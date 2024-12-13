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سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء

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2024-12-13 | 09:40
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سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء
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سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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