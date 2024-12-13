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النائب ياسين ياسين للـLBCI: العبرة التي يجب أن نأخذ فيها مما حصل في سوريا أن التغيير لا يأتي دفعةً واحدة

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2024-12-13 | 14:43
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النائب ياسين ياسين للـLBCI: العبرة التي يجب أن نأخذ فيها مما حصل في سوريا أن التغيير لا يأتي دفعةً واحدة
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النائب ياسين ياسين للـLBCI: العبرة التي يجب أن نأخذ فيها مما حصل في سوريا أن التغيير لا يأتي دفعةً واحدة

 
 
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