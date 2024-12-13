النائب ياسين ياسين للـLBCI: عام 2005 انسحب الجسد السوري من لبنان ولكن بقيت سيطرته على الامن اللبناني وبقيت روحه أما اليوم ومع سقوط بشار فقد غادر جسدًا وروحًا

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