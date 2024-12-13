النائب ياسين ياسين للـLBCI: يجب أن نتعرّف الى هويّة كل سوري دخل الى لبنان منذ 5 كانون الاول ويجب محاسبة كل شخص ساعد النظام السوري في تسليم اي لبناني ان كان من السياسيين أو من المواطنين وحتى من قصّر في هذا الموضوع يجب أن يحاسب

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