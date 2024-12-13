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o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
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o
كسروان
18
o
متن
18
o
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تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق السبت
آخر الأخبار
2024-12-13 | 15:14
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تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق السبت
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