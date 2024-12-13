ياسين للـLBCI: الأسهم الرئاسية ترتفع لاسم ثمّ تنخفض وفي البداية كان الأمر ايجابيًا مع تحديد برّي يوم 9 كانون للانتخابات ولكنه سرعان ما تبدّل المظهر مع كلام مسعد بولس

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