برلمان كوريا الجنوبية يصوت بالموافقة على عزل الرئيس بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية

ابراهيم منيمنة للـLBCI: هذه لحظة تاريخية وتأسيسية في سوريا ومن الواضح أن روسيا إنسحبت بالكامل من المشهد السوري

ابراهيم منيمنة للـLBCI: هذه لحظة تاريخية وتأسيسية في سوريا ومن الواضح أن روسيا إنسحبت بالكامل من المشهد السوري

ابراهيم منيمنة للـLBCI: نحن اليوم نشهد تجربة في سوريا وعلينا أخذ الدروس والعبر منها وهي أن لا نظام يستمر من دون ديمقراطية ومساواة