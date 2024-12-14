وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: واقع مراكز الايواء لا يشجع على البقاء وادعو المنظمات وعلى رأسها الـUNHCR الى المبادرة في تأمين الطعام ومياه الشرب والحد الادنى من النظافة للنازحين

وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: ادعو الامن العام للبدء بمسح للنازحين الجدد الذي دخلوا الى لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: ادعو الامن العام للبدء بمسح للنازحين الجدد الذي دخلوا الى لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية من بلدة القصر للـLBCI: الارقام الاولية تشير الى دخول ما يقارب الـ85 الف نازح من بينهم 20 الف لبناني والوضع صعب وتدخل الجمعيات بدائي والامر يتطلب متابعة وضعهم الانساني اولا