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وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم

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2024-12-14 | 04:28
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وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم
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وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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