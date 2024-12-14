البيان الختامي للجنة الإتصال العربية بشأن سوريا: نؤكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق واحترام خياراته

البيان الختامي للجنة الإتصال العربية بشأن سوريا: ندعم عملية إنتقالية سلمية تمثل كل القوى السياسية والإجتماعية

البيان الختامي للجنة الإتصال العربية بشأن سوريا: ندعم عملية إنتقالية سلمية تمثل كل القوى السياسية والإجتماعية

الوكالة الوطنية للإعلام: فقدان الإتصال بالمواطن ع. ع. في محلة المجيدية أثناء رعي قطيع من الماشية ويرجح أن جنودًا إسرائيليين اقتادوه إلى داخل الأراضي المحتلة