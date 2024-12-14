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أحمد الشرع: أعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري ونتواصل مع سفارات غربية ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق

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2024-12-14 | 09:12
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أحمد الشرع: أعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري ونتواصل مع سفارات غربية ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق
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أحمد الشرع: أعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري ونتواصل مع سفارات غربية ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق

 
 
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