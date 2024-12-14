أحمد الشرع: على كل من استولى على ممتلكات عامة تسليمها لأقرب مركز شرطة في مدة أقصاها 7 أيام وكل من يثبت لدينا ضلوعه في إخفاء ممتلكات عامة سيتعرض للمساءلة والمحاسبة

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