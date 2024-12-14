بلينكن: وافقنا على البيان المشترك مع دبلوماسيين من دول عربية وتركيا بشأن سوريا ونحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا

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