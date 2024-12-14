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البقاع
4
o
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o
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o
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o
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o
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وزير الخارجية الأردني يقول القوى الإقليمية لا تريد لسوريا أن تسقط في فوضى
آخر الأخبار
2024-12-14 | 10:47
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وزير الخارجية الأردني يقول القوى الإقليمية لا تريد لسوريا أن تسقط في فوضى
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