قاسم: اتفاق وقف اطلاق النار هو لوقف العدوان وليس لانهاء المقاومة وهو قرار تنفيذي للقرار 1701 وينفذ حتى جنوب الليطاني حصرا ولا علاقة له بقضايا الداخل اللبناني أو بعلاقة المقاومة بالدولة والجيش

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