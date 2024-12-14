نعيم قاسم: سنعمل على تنفيذ الاتفاق في جنوب الليطاني ومساعدة الدولة في اعادة الاعمار والمشاركة ببرنامج انقاذي اصلاحي مبني على المواطنة والمساواة تحت سقف القانون والطائف وانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني والحوار الايجابي حول القضايا الاشكالية

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