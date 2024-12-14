قاسم: نتمنى ان يكون الخيار الجديد هو التعاون بين الشعبين والحكومتين في لبنان وسوريا وأن يتشارك كل الأطراف والمكونات في سوريا بصياغة الحكم الجديد والمشاركة فيه وأن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة اسرائيل عدوا وألا تطبع معها

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