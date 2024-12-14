القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة خلال الشهر المقبل

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منيمنة للـLBCI: على الحكومة ابلاغ اللبنانيين بمن دخل الى لبنان من فلول النظام السوري ولسنا طرفا في النزاع ومن يريد اقامة علاقات جيدة مع سوريا الجديدة يجب ان يتنبه الى هذا الامر