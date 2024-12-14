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4
o
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13
o
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o
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o
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o
متن
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o
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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة خلال الشهر المقبل
آخر الأخبار
2024-12-14 | 15:37
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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة خلال الشهر المقبل
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