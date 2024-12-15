مسؤول أميركي لأكسيوس: المبعوث الأميركي بريت ماكغورك سيبقى في المنطقة لمتابعة جهود التوصل إلى اتفاق رهائن بغزة

يسرائيل هيوم عن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية: يوجد تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

يسرائيل هيوم عن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية: يوجد تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

آلاف يتظاهرون في إسرائيل من أجل الإفراج عن الرهائن في غزة