المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: نشوب حرائق خطيرة بمصفاة الزاوية نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات دائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: عناصر الأمن والسلامة تتمكن من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: عناصر الأمن والسلامة تتمكن من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية بعد تعرضها لأضرار جسيمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم