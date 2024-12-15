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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل

آخر الأخبار
2024-12-15 | 01:50
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل

 
 
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