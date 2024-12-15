الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيئة البث الإسرائيلية: مفوض الحكومة لإعادة إعمار الشمال وإعادة السكان يستقيل من منصبه ويقول إن صلاحياته قلصت
آخر الأخبار
2024-12-15 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هيئة البث الإسرائيلية: مفوض الحكومة لإعادة إعمار الشمال وإعادة السكان يستقيل من منصبه ويقول إن صلاحياته قلصت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلية:
الحكومة
لإعادة
إعمار
الشمال
وإعادة
السكان
يستقيل
منصبه
ويقول
صلاحياته
التالي
مسؤول أميركي لأكسيوس: المبعوث الأميركي بريت ماكغورك سيبقى في المنطقة لمتابعة جهود التوصل إلى اتفاق رهائن بغزة
آلاف يتظاهرون في إسرائيل من أجل الإفراج عن الرهائن في غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
10:00
من شراء مستلزمات عيد الميلاد إلى الاستمتاع بالطعام والعروض... اكتشفوا ما يقدمه معرض Christmas in Action (فيديو)
منوعات
10:00
من شراء مستلزمات عيد الميلاد إلى الاستمتاع بالطعام والعروض... اكتشفوا ما يقدمه معرض Christmas in Action (فيديو)
0
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
0
منوعات
09:17
أسد يحوّل حفل زفاف في طرابلس الليبية إلى ليلة من الرعب (فيديو)
منوعات
09:17
أسد يحوّل حفل زفاف في طرابلس الليبية إلى ليلة من الرعب (فيديو)
0
عالم الطبخ
09:00
وصفة "فريكاسيه السلمون" اللذيذة مع الشيف فادي زغيب: خطوات سهلة وطعم لا يُقاوم (فيديو)
عالم الطبخ
09:00
وصفة "فريكاسيه السلمون" اللذيذة مع الشيف فادي زغيب: خطوات سهلة وطعم لا يُقاوم (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:00
من شراء مستلزمات عيد الميلاد إلى الاستمتاع بالطعام والعروض... اكتشفوا ما يقدمه معرض Christmas in Action (فيديو)
منوعات
10:00
من شراء مستلزمات عيد الميلاد إلى الاستمتاع بالطعام والعروض... اكتشفوا ما يقدمه معرض Christmas in Action (فيديو)
0
أخبار دولية
08:53
الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة
أخبار دولية
08:53
الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة
0
آخر الأخبار
08:38
رئيس وزراء أيرلندا: قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن "مؤسف للغاية"
آخر الأخبار
08:38
رئيس وزراء أيرلندا: قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن "مؤسف للغاية"
0
آخر الأخبار
08:36
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيليّ: نتنياهو تصرف "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة ناحية سوريا" والرغبة في زيادة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان إلى المثلين
آخر الأخبار
08:36
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيليّ: نتنياهو تصرف "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة ناحية سوريا" والرغبة في زيادة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان إلى المثلين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:50
فضل الله: حزب الله على تنسيق وتوافق مع الجيش... والدولة مسؤولة عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية
أخبار لبنان
03:50
فضل الله: حزب الله على تنسيق وتوافق مع الجيش... والدولة مسؤولة عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية
0
خبر عاجل
2024-11-07
وصول طائرة مساعدات سعودية جديدة الى لبنان
خبر عاجل
2024-11-07
وصول طائرة مساعدات سعودية جديدة الى لبنان
0
أمن وقضاء
2024-08-22
عبر المطار... احباط تهريب 16000 حبّة كبتاغون
أمن وقضاء
2024-08-22
عبر المطار... احباط تهريب 16000 حبّة كبتاغون
0
آخر الأخبار
2024-11-15
لاريجاني: إيران ستدعم الرئيس الذي يختاره اللبنانيون ولا نسعى لنسف أي خطوة بل نريد أن نرى حلاً للوضع في لبنان والذي ينسف الأوضاع هو نتانياهو وعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم
آخر الأخبار
2024-11-15
لاريجاني: إيران ستدعم الرئيس الذي يختاره اللبنانيون ولا نسعى لنسف أي خطوة بل نريد أن نرى حلاً للوضع في لبنان والذي ينسف الأوضاع هو نتانياهو وعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
هكذا تبدو الحركة في طرطوس
تقارير نشرة الاخبار
07:59
هكذا تبدو الحركة في طرطوس
0
أخبار دولية
05:56
قائد الحرس الثوري الإيراني: سندافع عن أمننا واستقلالنا وأرضنا ولن نسمح لأحد بتهديدنا
أخبار دولية
05:56
قائد الحرس الثوري الإيراني: سندافع عن أمننا واستقلالنا وأرضنا ولن نسمح لأحد بتهديدنا
0
أخبار دولية
05:00
تركيا مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة
أخبار دولية
05:00
تركيا مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة
0
أخبار لبنان
04:38
الراعي: على المسيحيّين أن يعيشوا حضورهم الطبيعي والفعال في مجتمعهم السوري
أخبار لبنان
04:38
الراعي: على المسيحيّين أن يعيشوا حضورهم الطبيعي والفعال في مجتمعهم السوري
0
أخبار لبنان
04:29
السفير المصري لدى لبنان: هناك رغبة حقيقية بإنجاح جلسة 9 كانون الثاني.. وعلى القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا
أخبار لبنان
04:29
السفير المصري لدى لبنان: هناك رغبة حقيقية بإنجاح جلسة 9 كانون الثاني.. وعلى القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا
0
أخبار لبنان
03:50
فضل الله: حزب الله على تنسيق وتوافق مع الجيش... والدولة مسؤولة عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية
أخبار لبنان
03:50
فضل الله: حزب الله على تنسيق وتوافق مع الجيش... والدولة مسؤولة عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية
0
أخبار دولية
03:34
سوريون يسلّمون أسلحتهم... كاميرا الـLBCI توثّق المشهد من مركز التسويات في طرطوس
أخبار دولية
03:34
سوريون يسلّمون أسلحتهم... كاميرا الـLBCI توثّق المشهد من مركز التسويات في طرطوس
0
أخبار لبنان
02:39
ميقاتي: لبنان بحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار
أخبار لبنان
02:39
ميقاتي: لبنان بحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
اجواء العيد في ABC تجمع بين الترانيم ورسالة الدعم للصليب الاحمر
تقارير نشرة الاخبار
13:51
اجواء العيد في ABC تجمع بين الترانيم ورسالة الدعم للصليب الاحمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:50
أحمد الشرع: وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية
آخر الأخبار
10:50
أحمد الشرع: وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية
2
أخبار دولية
17:52
مقتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام" في كمين في معقل للأسد في سوريا
أخبار دولية
17:52
مقتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام" في كمين في معقل للأسد في سوريا
3
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
08:34
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة
خبر عاجل
08:34
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة
5
أخبار لبنان
15:43
جديد ملف رئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
15:43
جديد ملف رئاسة الجمهورية
6
خبر عاجل
06:21
قوى الامن: سيتم اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار
خبر عاجل
06:21
قوى الامن: سيتم اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار
7
أخبار لبنان
11:33
الحلبي تابع خبر المستودع تحت احد المباني التي تستخدمها الجامعة اللبنانية بالجناح: الأمر موضع التحقيق
أخبار لبنان
11:33
الحلبي تابع خبر المستودع تحت احد المباني التي تستخدمها الجامعة اللبنانية بالجناح: الأمر موضع التحقيق
8
فنّ
08:31
بعد سقوط نظام الأسد... جورج وسوف في أول تعليق له: ماذا جاء فيه؟
فنّ
08:31
بعد سقوط نظام الأسد... جورج وسوف في أول تعليق له: ماذا جاء فيه؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More