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رئيس وزراء أيرلندا: قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن "مؤسف للغاية"

آخر الأخبار
2024-12-15 | 08:38
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رئيس وزراء أيرلندا: قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن &quot;مؤسف للغاية&quot;
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رئيس وزراء أيرلندا: قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن "مؤسف للغاية"

 
 
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