سلطات أرخبيل مايوت الفرنسي: "مئات الأشخاص بالتأكيد" قضوا في الإعصار شيدو

مسؤول أميركي لأكسيوس: المبعوث الأميركي بريت ماكغورك سيبقى في المنطقة لمتابعة جهود التوصل إلى اتفاق رهائن بغزة

مسؤول أميركي لأكسيوس: المبعوث الأميركي بريت ماكغورك سيبقى في المنطقة لمتابعة جهود التوصل إلى اتفاق رهائن بغزة

آلاف يتظاهرون في إسرائيل من أجل الإفراج عن الرهائن في غزة