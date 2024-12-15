سي بي إس عن مديرة برنامج الأغذية العالمي: نحن قريبون جدا من حدوث مجاعة في غزة ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ويجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

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