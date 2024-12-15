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وزارة الخارجية: الوفد القطري جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري
آخر الأخبار
2024-12-15 | 12:16
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وزارة الخارجية: الوفد القطري جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري
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