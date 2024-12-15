روسيا: طائرة خاصة أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا وعلى متنها بعض الدبلوماسيين من روسيا وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية

صحة غزة: استشهاد 44976 فلسطينيا وإصابة 106759 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023

صحة غزة: استشهاد 44976 فلسطينيا وإصابة 106759 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023

المبعوث الأممي إلى سوريا: يجب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها