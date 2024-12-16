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محافظة القدس: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 6 منازل بحجة عدم الترخيص في عناتا شمال شرقي القدس المحتلة

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2024-12-16 | 01:25
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محافظة القدس: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 6 منازل بحجة عدم الترخيص في عناتا شمال شرقي القدس المحتلة
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محافظة القدس: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 6 منازل بحجة عدم الترخيص في عناتا شمال شرقي القدس المحتلة

 
 
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