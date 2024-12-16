مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أعضاء الاتحاد الأوروبي سيبحثون كيفية التعامل مع القيادة السورية في اجتماع لوزراء الخارجية

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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول إزالة جماعات المعارضة من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب: سنتابع عن كثب ما يفعله قادة سوريا بينما نبحث الخطوات التالية