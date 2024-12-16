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o
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15
o
الجنوب
19
o
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o
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o
كسروان
20
o
متن
20
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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول إزالة جماعات المعارضة من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب: سنتابع عن كثب ما يفعله قادة سوريا بينما نبحث الخطوات التالية
آخر الأخبار
2024-12-16 | 02:20
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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول إزالة جماعات المعارضة من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب: سنتابع عن كثب ما يفعله قادة سوريا بينما نبحث الخطوات التالية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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