النائب مارك ضو للـLBCI: بتقديري فإن الإسرائيلي يسعى الى الدفع باتجاه حرب أهلية في سوريا

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مارك ضو للـLBCI: أتمنى أن تكلّف الحكومة اللبنانية فريقا خاصا بالتعاون مع القضاء اللبناني لإرساله الى سوريا لمتابعة ملف الاغتيالات ونتمنى أن نرى هذه الخطوة من الحكومة الحالية أو من مجلس القضاء الأعلى