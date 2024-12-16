مارك ضو للـLBCI: أتمنى أن تكلّف الحكومة اللبنانية فريقا خاصا بالتعاون مع القضاء اللبناني لإرساله الى سوريا لمتابعة ملف الاغتيالات ونتمنى أن نرى هذه الخطوة من الحكومة الحالية أو من مجلس القضاء الأعلى

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