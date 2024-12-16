الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضو للـLBCI: مشروع حزب الله بالمنطق العسكري الذي كان سائدا سقط في لبنان وغزة ومقاربة المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين خطأ
آخر الأخبار
2024-12-16 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ضو للـLBCI: مشروع حزب الله بالمنطق العسكري الذي كان سائدا سقط في لبنان وغزة ومقاربة المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين خطأ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
مشروع
بالمنطق
العسكري
سائدا
لبنان
ومقاربة
المقاومة
المسلحة
لتحرير
فلسطين
التالي
ميقاتي أعطى توجيهات للمعنيين للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام
ضو للـLBCI: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط بانتخاب الرئيس الجديد وعلى حزب الله والرئيس بري ان يعيا ذلك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:50
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: سيكون هناك تواصل بين الفرقاء السياسيين لنبحث ملف الرئاسة كما الملف السوريّ وارتداداته على لبنان
آخر الأخبار
08:50
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: سيكون هناك تواصل بين الفرقاء السياسيين لنبحث ملف الرئاسة كما الملف السوريّ وارتداداته على لبنان
0
آخر الأخبار
08:45
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن
آخر الأخبار
08:45
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن
0
آخر الأخبار
08:33
"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدوليّ إثر إطلاق صاروخ من اليمن
آخر الأخبار
08:33
"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدوليّ إثر إطلاق صاروخ من اليمن
0
فنّ
08:30
جاهدة وهبه تواصل جولتها الفنية لدعم لبنان: محطة جديدة في دبي
فنّ
08:30
جاهدة وهبه تواصل جولتها الفنية لدعم لبنان: محطة جديدة في دبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:50
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: سيكون هناك تواصل بين الفرقاء السياسيين لنبحث ملف الرئاسة كما الملف السوريّ وارتداداته على لبنان
آخر الأخبار
08:50
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: سيكون هناك تواصل بين الفرقاء السياسيين لنبحث ملف الرئاسة كما الملف السوريّ وارتداداته على لبنان
0
آخر الأخبار
08:45
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن
آخر الأخبار
08:45
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن
0
آخر الأخبار
08:33
"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدوليّ إثر إطلاق صاروخ من اليمن
آخر الأخبار
08:33
"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدوليّ إثر إطلاق صاروخ من اليمن
0
فنّ
08:30
جاهدة وهبه تواصل جولتها الفنية لدعم لبنان: محطة جديدة في دبي
فنّ
08:30
جاهدة وهبه تواصل جولتها الفنية لدعم لبنان: محطة جديدة في دبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-11
إحراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في القرداحة
أخبار دولية
2024-12-11
إحراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في القرداحة
0
منوعات
2024-06-28
حادث مأساوي... حصان يودي بحياة فتاة في أميركا: ماذا حصل؟
منوعات
2024-06-28
حادث مأساوي... حصان يودي بحياة فتاة في أميركا: ماذا حصل؟
0
آخر الأخبار
07:40
رئيس الشيشان قديروف يقترح رفع اسم هيئة تحرير الشام من القائمة الروسية "للتنظيمات الإرهابية"
آخر الأخبار
07:40
رئيس الشيشان قديروف يقترح رفع اسم هيئة تحرير الشام من القائمة الروسية "للتنظيمات الإرهابية"
0
آخر الأخبار
06:48
رئيس الوزراء اليوناني: نأمل ان يسمح الاستقرار في سوريا الى عودة النازحين اليها ووقف اطلاق النار في غزة يجب ان يبقى في وسط الاهتمامات الدبلوماسية
آخر الأخبار
06:48
رئيس الوزراء اليوناني: نأمل ان يسمح الاستقرار في سوريا الى عودة النازحين اليها ووقف اطلاق النار في غزة يجب ان يبقى في وسط الاهتمامات الدبلوماسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
ألسنة النيران ما زالت مندلعة في بملكي
تقارير نشرة الاخبار
08:12
ألسنة النيران ما زالت مندلعة في بملكي
0
أخبار دولية
07:18
مشاهد رصدتها الـLBCI في ريف طرطوس بعد تعرّض مواقع عسكرية لغارات إسرائيلية
أخبار دولية
07:18
مشاهد رصدتها الـLBCI في ريف طرطوس بعد تعرّض مواقع عسكرية لغارات إسرائيلية
0
أخبار لبنان
07:08
ميقاتي التقى نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية
أخبار لبنان
07:08
ميقاتي التقى نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية
0
أخبار دولية
06:59
الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد
أخبار دولية
06:59
الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد
0
أخبار دولية
06:51
بوتين: تحالفات عسكرية سياسية جديدة تتشكل بتحريض من أميركا
أخبار دولية
06:51
بوتين: تحالفات عسكرية سياسية جديدة تتشكل بتحريض من أميركا
0
أخبار لبنان
05:50
"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
أخبار لبنان
05:50
"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
0
أخبار لبنان
04:23
ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم
أخبار لبنان
04:23
ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم
0
أخبار دولية
02:35
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع قادة سوريا في دمشق
أخبار دولية
02:35
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع قادة سوريا في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أبناء بعلبك ينتظرون التعويضات أمّا رسميًا فلا حياة لمن تنادي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أبناء بعلبك ينتظرون التعويضات أمّا رسميًا فلا حياة لمن تنادي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:44
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:44
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
2
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
3
اخبار البرامج
15:30
بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"
اخبار البرامج
15:30
بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"
4
خبر عاجل
07:18
هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل
خبر عاجل
07:18
هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل
5
اخبار البرامج
15:10
هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"
اخبار البرامج
15:10
هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"
6
صحف اليوم
00:11
لائحة رئاسية قصيرة تضم هذه الاسماء (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:11
لائحة رئاسية قصيرة تضم هذه الاسماء (الانباء الكويتية)
7
أخبار دولية
15:54
الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وهذا ما تم البحث به
أخبار دولية
15:54
الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وهذا ما تم البحث به
8
خبر عاجل
01:54
ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
خبر عاجل
01:54
ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More