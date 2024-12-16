الكرملين: لم نتخذ قرارات نهائية بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا

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رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي حيث كان في استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن يقام له استقبال رسمي في السراي الساعة الأولى الا ربعا حيث ستجرى محادثات رسمية