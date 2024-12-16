صحة غزة: استشهاد 45028 فلسطينيا وإصابة 106962 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية أغارت على أحد الأودية في أطراف بلدة النجارية مما أدى الى إصابة شخص بجروح طفيفة

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية أغارت على أحد الأودية في أطراف بلدة النجارية مما أدى الى إصابة شخص بجروح طفيفة

رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي حيث كان في استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن يقام له استقبال رسمي في السراي الساعة الأولى الا ربعا حيث ستجرى محادثات رسمية