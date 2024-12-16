ريفي: الأوان حلّ لطي صفحة الهيمنة فيعود الجميع إلى خيار لبنان أوّلًا

الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الإسرائيلي يعمد على تفجير ونسف منازل في بلدة الناقورة بالتزامن مع توغل داخل البلدة بالدبابات وقوة مشاة تعمل على تمشيط الناقورة بالرشاشات الحربية الثقيلة منذ منتصف الليل وحتى الساعة

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