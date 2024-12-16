ريفي: نريد رئيسًا وحكومة يثيتان اتفاق الهدنة ويعيدان بناء علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا وفق الاحترام وحسم ملف المفقودين اللبنانيين

ريفي: نطالب الحكومة بإزالة المظاهر في بيروت التي تشير إلى نظام الأسد وذلك احترامًا للذاكرة الوطنية

ريفي: نطالب الحكومة بإزالة المظاهر في بيروت التي تشير إلى نظام الأسد وذلك احترامًا للذاكرة الوطنية

ريفي: نريد رئيسا وحكومة لتطبيق الطائف والقرارات الدولية وبسط سيادة الدولة وحدها ومن دون شريك اي لا سلاح لحزب الله او اي طرف آخر