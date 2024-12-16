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ريفي: نطالب الحكومة بإزالة المظاهر في بيروت التي تشير إلى نظام الأسد وذلك احترامًا للذاكرة الوطنية
آخر الأخبار
2024-12-16 | 05:40
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ريفي: نطالب الحكومة بإزالة المظاهر في بيروت التي تشير إلى نظام الأسد وذلك احترامًا للذاكرة الوطنية
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