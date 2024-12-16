ريفي: هناك بعض الأسماء التي نقبل بها وبعضها لا نقبل بها لرئاسة الجمهورية وما كنا نقبل به قبل سقوط نظام الاسد لا نقبل به اليوم

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