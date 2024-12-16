ميقاتي بعد لقائه نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية قد تسهم في تعزيز العلاقات وتقويتها ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية والاقتصادية

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ميقاتي بعد لقائه نظيره اليوناني: طلبت امكانية افادة لبنان من الخبرات اليونانية في مجال الاصلاحات الاقتصادية والتعافي المالي خصوصا وأن البلدين مرّا بتجارب مشابهة في هذا المجال